Among Us è il gioco più copiato del 2020, spuntano cloni e falsi ovunque

Among Us è per certo il gioco più copiato del 2020. Sembra quasi appropriato, visto che parliamo di un videogame dove si deve smascherare l'impostore in mezzo a un gruppo di veri astronauti. Among Us è stato il più copiato non solo per il grande successo che ha ottenuto, ma anche perché è a conti fatti un gioco molto semplice sia in termini di struttura che di meccaniche. Ricreare opere complesse e con un design unico è molto difficile, ma copiare Among Us è in realtà facilissimo.

A dimostrazione di questo, ci sono un'enormità di giochi che lo hanno copiato spudoratamente, senza nemmeno provare a nascondere la cosa. Pensiamo ad esempio al successo cinese "Werewolves Among Us" per dispositivi mobile. C'è poi Killer: Infected One of Us che per qualche tempo è stato chiamato molto semplicemente Among Us 3D. C'è anche l'ambiguo Imposter Inside Us. Inoltre, ci sono anche giochi che devono ancora uscire, come Pretend.

Epic Games ha anche rilasciato Spie Come Noi, una modalità a tempo di Fortnite che copia Among Us in ogni dettaglio. Sono inoltre nati anche giochi omaggio gratuiti su Itch.io, come Among Us Story Mode (precedentemente noto come "Among Us but Single Player") che ha esplorato l'universo di Among Us creandone un contesto e una trama.

Ci sono inoltre molteplici copie di Among Us anche sull'App Store, come "Murder Us" che "permette di giocare online con 3-10 giocatori mentre aggiusti una nave spaziale per vincere, ma facendo attenzione perché tra i giocatori ci sono uno o due assassini che non si fermeranno fino a quando non avranno ucciso tutti." Esatto, anche questo è identico ad Among Us.

Ovviamente non ci sono particolari motivi per optare per giochi copia e non quello originale, considerando che dispone di una community mondiale enorme e molto attiva. Infine, vi segnaliamo che Among Us è andato oltre mezzo miliardo di giocatori in un mese, è il più giocato di sempre.