Il Cortocircuito, puntata speciale a sorpresa oggi alle 16.00: facciamo partire il 2021 a suon di videogiochi!

Il Cortocircuito torna oggi con una nuova puntata a sorpresa, rigorosamente in diretta a partire dalle 16.00. Si tratta della prima puntata del 2021 e proprio il nuovo anno sarà ovviamente al centro della discussione, con ospite speciale.

Alla conduzione troverete il dinamico trio composto da Pierpaolo Greco, Francesco Serino e Alessio Pianesani, ma ci sarà anche un ospite d'eccezione, nella fattispecie Marco "Farenz" Farina.

L'impostazione della puntata oggi sarà più libera del solito: si parlerà del 2021 e ci sarà dunque modo di spaziare su numerosi argomenti ma tutti più o meno attinenti al mondo dei videogiochi. Il nuovo anno si presenta molto ricco su questo fronte, con una next gen destinata a ingranare in pieno nei prossimi mesi e con numerose novità da vedere.

Parleremo dunque di quello che vogliamo giocare e vedere nel corso del 2021, dei nostri buoni propositi (sperando di mantenerli) e di quelle che sono le nostre aspettative per il futuro nell'anno che inizia proprio oggi.

Non dimenticate che potrete interagire con noi in chat, nei commenti a questa notizia o sul gruppo Telegram ufficiale di Multiplayer.it, dove troverete tanti altri appassionati come voi con cui chiacchierare. Telegram servirà anche per registrare i vocali che poi faremo sentire durante la live.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch, utilizzando eventualmente l'app ufficiale su iOS e Android.

