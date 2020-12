Hollow Knight: Silksong in esclusiva mondiale sul numero 354 della rivista Edge

Il numero 354 dalla rivista inglese Edge avrà in copertina Hollow Knight: Silksong, il seguito di uno dei metroidvania più amati di sempre, cui sarà dedicata un'anteprima in esclusiva mondiale, con cui saranno svelati nuovi dettagli sul gioco.

Si tratta di una notizia importante perché di fatto riapre la comunicazione sul gioco, dopo mesi di silenzio, in vista del lancio che dovrebbe avvenire in un giorno non ben definito del 2021. Hollow Knight: Silksong è sicuramente tra i videogiochi più attesi, nonostante sia un prodotto indipendente.

Purtroppo, a parte un bell'artwork, la copertina non svela nulla dei contenuti dell'anteprima. Non resta che attendere l'uscita del nuovo numero della rivista per saperne di più. Che Hollow Knight: Silksong fosse sul nuovo Edge era già stato anticipato qualche giorno fa dalla rivista stessa con un'immagine teaser pubblicata su Twitter.