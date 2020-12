Call of Duty: Modern Warfare pieno di pubblicità di Black Ops Cold War, i giocatori non sono contenti

I giocatori di Call of Duty: Modern Warfare sono sul piede di guerra con Activision perché ha letteralmente riempito le modalità multiplayer di pubblicità per Black Ops Cold War, l'ultimo episodio della serie. Ad aver esacerbato la situazione è stato l'aggiornamento di dicembre, che ha aggiungo ai menù di gioco Warzone e Black Ops Cold War.

Si tratta ovviamente dello sforzo del publisher di unire il franchise in un unico ambiente e mostrare la trasversalità di Call of Duty: Warzone, ma veder caricare il gioco con continue pubblicità mirate a far acquistare Black Ops Cold War non è molto gradevole per chi vuole solo giocare al titolo che ha regolarmente pagato.

Ad esempio con il lancio della Stagione 1 di Cold War e Warzone avvenuto il 16 dicembre, la schermata di caricamento di Modern Warfare è diventata una pubblicità degli altri due, arrivando a mostrare un operatore non utilizzabile in Modern Warfare.

Un altro grosso problema, forse il più grosso, riguarda il Battle Pass di Black Ops Cold War e Warzone che viene mostrato nel menù di Modern Warfare. Activision ha dichiarato che i giocatori possono progredire nel Battle Pass giocando al multiplayer di Modern Warfare, che è vero, purtroppo nessuno dei contenuti sbloccabili è utilizzabile con il vecchio gioco, ma solo con Black Ops Cold War e Warzone. Immaginate la felicità per quelli che hanno pagato per poi scoprire di non ricevere praticamente niente per i soldi spesi. Capiamo la volontà di promuovere il nuovo capitolo, ma stiamo comunque parlando del Call of Duty più venduto di sempre, che oltretutto è ancora giocatissimo. Un po' di attenzione in più non guasterebbe...