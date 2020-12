Epic Games Store: Inside è il gioco gratis PC del 24 dicembre 2020

Anche oggi Epic Games Store ha regalato un nuovo gioco per PC. Si tratta del bellissimo Inside, che è disponibile gratuitamente sull'Epic Games Store. Sarà possibile scaricarlo senza costi da oggi 24 dicembre 2020 fino a domani alle ore 16:59. Si tratta di un eccellente gioco di piattaforme, strutturato in modo da colpire per il suo eccezionale stile e il modo raffinato che ha di raccontare la sua storia.

Inside è il nuovo gioco regalato dall'Epic Games Store. Ieri il negozio di Epic Games ha consentito di scaricare gratuitamente Tropico 5. A questo punto la lista dei giochi gratis dell'Epic Games Store è confermata. Cliccate per sapere cosa arriverà nei prossimi giorni. Il regalo di domani, se dovesse essere confermato, è particolarmente gustoso.

Per poter riscattare Inside gratuitamente dall'Epic Games Store basterà andare sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store e farlo vostro.

Nel caso in ci vogliate sapere come è il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Inside.

Si tratta, quindi, di un gioco con qualche anno sulle spalle, ma sempre valido. Lo scaricherete?