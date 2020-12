Epic Games Store: Tropico 5 è il gioco gratis PC del 23 dicembre 2020

Anche oggi Epic Games Store ha regalato un nuovo gioco per PC. Si tratta di Tropico 5, che è disponibile da oggi 23 dicembre 2020 e sarà riscattabile gratuitamente fino a domani alle ore 16:59. Si tratta di un ottimo gestionale nel quale dovrete interpretare un sanguinario dittatore di un'isola tropicale che dovrà far sviluppate, possibilmente, la propria isola in un vero e proprio paradiso. Non importa se fiscale.

Tropico 5 è il nuovo gioco regalato dall'Epic Games Store. Ieri il negozio ha consentito di scaricare gratuitamente Metro 2033 Redux. A questo punto la lista dei giochi gratis dell'Epic Games Store è confermata. Cliccate per sapere cosa arriverà nei prossimi giorni.

Invece, per poter riscattare Tropico 5 gratuitamente dall'Epic Games Store basterà andare sulla pagina delle offerte delle feste di Epic Games Store per farlo vostro.

Nel caso in ci vogliate sapere come è il gioco, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Tropico 5. Simone Tagliaferri dice che è "difficile trovare veri difetti in Tropico 5, se non la sua scarsissima originalità e una certa carenza di contenuti, quest'ultima dovuta più che altro alla grande quantità di materiale extra rilasciato per il quarto capitolo, difficile da pareggiare nel solo gioco base. È chiaro che sarà apprezzato di più da chi non ha giocato i capitoli precedenti e quindi potrà godersi appieno tutte le meccaniche, scoprendo anche parecchie sorprese."

Lo scaricherete?