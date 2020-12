Phil Spencer è la personalità dell'anno di VGC per la sua gestione di Xbox

Secondo i colleghi di VideoGamesChronicles, Phil Spencer, il capo di Xbox, è la personalità dell'anno 2020. Si tratta di un premio legato sicuramente al modo nel quale ha lanciato Xbox Series X/S, ma anche per come ha preso in mano la compagnia e l'ha trasformata dopo il disastro di Xbox One.

Durante il 2020, infatti, si sono cominciati a vedere i primi risultati della sua gestione, arrivata dopo che il disastroso lancio di Xbox One non solo ha dilapidato il successo di Xbox 360, ma ha affossato la console in maniera irreparabile. Rimettendo il giocatore e il software al centro delle politiche di Microsoft, Spencer ha delineato una strategia che comincia a dare i suoi frutti.

Microsoft Flight Simulator è il primo gioco in grado di sfruttare al meglio i server Azure, Fable e Perfect Dark sono il frutto dell'espansione degli studi first party e l'acquisizione di Bethesda è la proverbiale ciliegina sulla torta, quella cosa che renderà speciale il catalogo degli Xbox Game Studios.

Senza considerare che il grande cambiamento è l'aver spostato il focus dell'azienda dall'hardware ai servizi, come da suo DNA. Il Game Pass è il modello economico che potrebbe riscrivere le regole del futuro, essendo conveniente tanto per i giocatori che per gli sviluppatori. Xbox Series S e X, inoltre, sono state plasmate in quest'ottica: due console pensate per garantire esperienze ottimali in salotto, ma potenzialmente affiancabili al PC e al telefono.

Un premio meritato, nonostante il 2020 non sia stato un anno di soli successi per lui: la chiusura, nonostante gli investimenti faraonici, di Mixer, il rinvio di Halo Infinite e le poche Xbox Series S/X dimostrano come non tutto sia andato per il verso giusto. Ma se c'è un'azienda che può permettersi qualche passo falso senza avere contraccolpi economici, questa è sicuramente Microsoft.

Nonostante questo Spencer si è preso sempre le sue responsabilità ed è diventato nuovamente un punto di riferimento per tutto il mondo Xbox. Una personalità della nostra industria, la migliore del 2020 per VGC.