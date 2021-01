Retrospettiva 2020: l'anno più strano

Il 2020 verrà ricordato come l'anno della pandemia, di uno scenario che immaginavamo impossibile e che invece si è concretizzato nel giro di poche settimane, delle nuove abitudini e del distanziamento sociale che ancora ci costringe a diluire i rapporti con amici e parenti. Un anno difficile per tutti, che se da un lato ha fornito una sostanziale spinta all'intrattenimento casalingo, per ovvie ragioni, dall'altro ha messo in crisi chi quell'intrattenimento lo produce, rivoluzionando le fasi di lavorazione e creando ostacoli che spesso e volentieri si sono tradotti in dolorosi rinvii. È stato tuttavia anche un anno di grandi soddisfazioni videoludiche, di giochi che hanno lasciato il segno e che proprio in questi giorni stanno incassando importanti riconoscimenti; nonché di successi clamorosi spuntati dal nulla, di matrice spesso e volentieri indipendente. Un anno di cambiamenti, con il passaggio generazionale da PS4 e Xbox One a PS5 e Xbox Series X|S che stabilisce il parallelo di cui abbiamo parlato nella retrospettiva dedicata al 2013; eppure mai così difficoltoso, con le scorte ridotte ai minimi termini e un perenne sold-out che ha impedito a milioni di utenti di acquistare una nuova console.

PS5 e The Last of Us 2 Il primo trimestre del 2020 si è chiuso con la pubblicazione delle specifiche tecniche ufficiali di PS5, che hanno innescato una vivace discussione nella community in relazione alla potenza della nuova console Sony rispetto a Xbox Series X, che era stata presentata già alla fine del 2019 con tanto di reveal del design. L'utenza si è divisa fra chi sosteneva che le caratteristiche di PlayStation 5 fossero in realtà frutto di un overclock attuato per cercare di ridurre il gap rispetto alla concorrenza e chi invece scommetteva sulla bontà del progetto, che tuttavia non era ancora stato mostrato al pubblico. In mezzo a tutte queste polemiche, evidentemente inasprite dalla situazione internazionale, abbiamo assistito all'uscita di diversi giochi di grande interesse: Resident Evil 3, che purtroppo ha deluso le aspettative non tanto sotto il profilo tecnico quanto della sostanza, non riuscendo a bissare il successo del precedente remake; Gears Tactics, che ha aperto al franchise Microsoft la strada degli strategici a turni in maniera eccellente; e Streets of Rage 4, capace di dimostrare quanto un genere obsoleto come quello dei picchiaduro a scorrimento fosse ancora in grado di coinvolgere e divertire i giocatori. Naturalmente gli eventi più rilevanti del secondo trimestre del 2020 si sono concentrati nel mese di giugno, perché se da una parte siamo tutti rimasti orfani dell'E3, cancellato a causa della pandemia e dell'impossibilità di organizzare un evento digitale dignitoso con così poco preavviso, nel corso di questo mese c'è stato sia il reveal ufficiale di PS5 che l'uscita di quel capolavoro che risponde al nome di The Last of Us Parte II. Una combo poderosa, che ha intrecciato il futuro e il presente della piattaforma Sony con risultati davvero entusiasmanti. L'11 giugno, nell'ambito di uno speciale evento organizzato dalla casa giapponese, abbiamo finalmente potuto vedere il design di PlayStation 5. Nessuno si aspettava una cosa del genere: in completa antitesi rispetto alle scelte compatte e minimal che hanno guidato la creazione di Xbox Series X, la nuova console Sony vantava un'estetica esuberante, provocatoria, ispirata in maniera evidente all'architettura neofuturista; nonché dimensioni importanti, che tuttavia sono state definite ufficialmente solo dopo diverse settimane, fornendo finalmente delle misure a chi si chiedeva se quella macchina sarebbe entrata nel mobile sotto al televisore. Pochi giorni dopo, come detto, è stato il turno di The Last of Us 2. Vittima di un clamoroso leak che aveva rivelato addirittura le sequenze finali e i momenti più importanti della campagna quando mancavano ancora due mesi all'uscita, il titolo di Naughty Dog ha sconvolto i fan della serie con una trama terribilmente cruda e matura, ambientata alcuni anni dopo gli eventi del primo episodio. Una storia di pura e semplice vendetta, che ci metteva stavolta nei panni di Ellie in un viaggio che avrebbe cambiato per sempre la protagonista del gioco. Capace di vendere oltre 4 milioni di copie nei primi tre giorni, The Last of Us 2 è stato decretato un vero e proprio capolavoro dalla stampa internazionale, che lo ha accolto con voti stellari. Merito del comparto narrativo e della direzione, certo, ma anche di una realizzazione tecnica incredibile, a maggior ragione considerando che il titolo girava su di una console giunta ormai alla fine del proprio ciclo vitale, che proprio in quei mesi avrebbe passato il testimone a PS5.