Fortnite contro Apple, ecco il trailer che si rifà al celebre spot del 1984

Fortnite continua la sua battaglia contro Apple pubblicando un trailer che si rifà al celebre spot del 1984 realizzato dalla casa di Cupertino e diretto da Ridley Scott.

Ai tempi Apple si poneva come una figura innovativa nel mondo grigio dei personal computer IBM, riprendendo in quel video l'estetica immaginata da George Orwell appunto nel romanzo distopico 1984.

Al termine del trailer si legge il seguente messaggio: "Epic Games ha sfidato il monopolio dell'App Store. Come rappresaglia, Apple sta bloccando l'uso di Fortnite su un miliardo di dispositivi. Unisciti alla lotta per impedire che il 2020 diventi un altro '1984'."

Naturalmente la clamorosa mossa di Epic Games ha un motivo preciso: l'azienda ha visto Fortnite rimosso dall'App Store in seguito alla mancata approvazione del nuovo sistema di pagamento.

Sappiamo infatti che Apple pretende il 30% di commissioni per qualsiasi vendita effettuata tramite i propri dispositivi, ma gli autori di Fortnite hanno cercato di aggirare tale vincolo introducendo nel gioco un sistema indipendente.

Dopo la veemente reazione dell'azienda fondata da Steve Jobs, Steve Wozniak e Ronald Wayne, Epic Games ha deciso di avviare un'azione legale accusando Apple di monopolizzare il sistema di distribuzione delle app su iOS.

Qui sotto trovate la versione originale dello spot del 1984, più sotto ancora il tweet in cui Epic Games pubblica la propria ingiunzione, in attesa di ulteriori sviluppi per quello che si pone come uno scontro di grandissima rilevanza.