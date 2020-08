Apple One, un abbonamento digitale tutto-in-uno in arrivo al lancio di iPhone 12?

Apple One è il nome del nuovo abbonamento tutto-in-uno messo a punto da Apple per spingere i propri servizi in digitale, stando ad alcune fonti vicine all'azienda che hanno riferito la notizia a Bloomberg.

In arrivo in concomitanza con l'uscita di iPhone 12, Apple One includerà in un'unica soluzione diversi servizi della casa di Cupertino a prezzo ridotto, probabilmente allo scopo di rilanciare quelli che al momento godono di minore popolarità.

L'abbonamento sarà disponibile in tre versioni, stando ai rumor: quello di base offrirà Apple Music e Apple TV+, mentre pagando un po' in più si potrà avere nel pacchetto anche Apple Arcade.

L'ultima e più costosa variante includerà anche Apple News+, seguita a un bundle caratterizzato dalla presenza di spazio di archiviazione extra su iCloud per file e fotografie.

L'idea di Apple è quella di seguire il percorso tracciato da Amazon con i suoi vari servizi Prime, a cui di recente si è aggiunto anche Amazon Prime Gaming, l'ex Twitch Prime.