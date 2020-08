Twitch Prime diventa Amazon Prime Gaming, nome cambiato per una maggiore chiarezza

Twitch Prime cambia nome e diventa Prime Gaming: Amazon ha deciso di ribattezzare il servizio per offrire maggiore chiarezza ai propri utenti e allinearlo alle sue altre offerte, come Prime Video e Prime Music.

Con nuovi giochi gratis disponibili ogni mese, Twitch Prime ha catalizzato l'attenzione di tantissimi videogiocatori, senza però richiedere loro spese aggiuntive rispetto al normale abbonamento ad Amazon Prime.

La notizia del cambio di nome arriva da una mail che Twitch ha inviato a tutti i suoi partner, così da prepararli alle modifiche ma al contempo assicurando loro che nel passaggio a Prime Gaming avranno maggiori opportunità di crescita.

Dal punto di vista dell'utenza, ad ogni modo, non dovrebbe cambiare nulla: la piattaforma continuerà a offrire le medesime feature ma potrebbe godere di una maggiore pubblicità da parte di Amazon appunto per via del rebranding.

Twitch and Amazon will be rebranding Twitch Prime to Prime Gaming to "make it clearer" to members, in line with other Amazon products such as Prime Music and Prime Video, according to documents i've received from sources pic.twitter.com/AVU2qRerbg