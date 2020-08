Multiplayer Risponde torna oggi alle 16.00, fate le vostre domande!

Oggi ci sarà una nuova puntata di Multiplayer Risponde: a partire dalle 16.00, in compagnia di Vincenzo Lettera, risponderemo a tutte le vostre domande: cominciate a scriverle nei commenti!

I possibili temi di discussione sono svariati: dalla possibile conferma di Xbox Series S con il controller bianco alla differenza di potenza fra PS5 e Xbox Series X, che secondo uno sviluppatore è minima.

Continua inoltre a far discutere la versione PC di Horizon Zero Dawn, ancora bisognosa di ottimizzazione, mentre EA Access sta per arrivare su Steam in via ufficiale.

Gli argomenti non mancano, insomma, ma possiamo anche andare completamente off topic a seconda di cosa ci chiederete: non abbiate timore.

Potrete seguire lo streaming all'interno di questa notizia, nel box dedicato o direttamente sul nostro canale Twitch.