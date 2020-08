PS5 VS Xbox Series X: la differenza di potenza è minima, dice uno sviluppatore

PS5 e Xbox Series X avranno una differenza di potenza minima, addirittura la più bassa di sempre fra due console concorrenti, secondo quanto dichiarato da uno sviluppatore accreditato sul forum ResetEra.

Intervenendo in una discussione che come al solito ha esacerbato gli animi, lo sviluppatore in questione ha infatti scritto: "La differenza fra PS5 e Xbox Series X è la più bassa che ci sia mai stata fra due console concorrenti. Tutti potranno avere una fantastica esperienza di gioco, e ciò è esattamente quello che tutti dovremmo desiderare."

In un post precedente, lo stesso autore aveva scritto: "Naturalmente Xbox Series X è più potente, ma il grado di differenza implicato da un'osservazione del genere non è indicativo di come staranno davvero le cose e finisce soltanto per alimentare le polemiche aggressive dei fanboy."

Insomma, secondo questo sviluppatore le due console next-gen in arrivo nei negozi questo autunno non saranno equivalenti in termini di potenza, ma la differenza sarà minima e più difficile da percepire rispetto a quella che è l'attuale narrazione.

Dopodiché, come già detto in più occasioni, a evidenziare l'eventuale divario fra le due macchine ci penseranno senz'altro i tanti giochi multipiattaforma in uscita già al lancio.