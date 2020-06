PS5 è più grossa e meno potente di Xbox Series X, per Albert Penello è una cosa inimmaginabile

L'ex-Microsoft Albert Penello, attualmente in Amazon, dopo la presentazione di ieri ha sottolineato l'incredibile scenario creato da PS5: per la prima volta Sony ha presentato una console più grande e meno potente in linea generale di una di Microsoft, ossia Xbox Series X. Egli stesso non avrebbe mai potuto immaginare qualcosa di simile venti anni fa:

Penello: "Da oggi 11 giugno 2020 viviamo in un mondo in cui un hardware con marchio PlayStation è più grande, ha una GPU e una CPU meno potenti, con un hard disk meno capiente, di un hardware Xbox. Non è un tweet da fanboy. Non vuole nemmeno essere una predizione sul successo che avranno sul mercato. 20 anni fa non avrei pensato che tutto ciò sarebbe stato possibile."

Quel volpone di Aaron Greenberg, l'Xbox Games Marketing GM, ha colto la palla al balzo per sottolineare la cosa e, riprendendo il tweet di Penello, ha commentato evidenziando come lui non abbia mai guardato la cosa da questo punto di vista, ma che il punto di vista unico di Penello è affascinante e unico. Come a dire che ha ragione su tutta la linea.

A questo punto non manca che la presentazione dei giochi esclusivi di Xbox Series X, che avverrà nelle prossime settimane, probabilmente a luglio, così da poter tirare le somme su quale delle due case ha gestito meglio questa fase preparatoria della next-gen.