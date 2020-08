Horizon Zero Dawn: su PC la neve non si deforma, problemi con i capelli di Aloy

Horizon Zero Dawn ha fatto il proprio debutto su PC alcuni giorni fa e, com'era prevedibile per una conversione così importante, gli utenti stanno mettendo il gioco sotto la proverbiale lente d'ingrandimento per evidenziare eventuali problemi.

L'ultimo riguarda l'espansione The Frozen Wilds, già inclusa in questa nuova edizione: a differenza della versione PS4, su PC la neve non si deforma quando Aloy la calpesta o ci si tuffa.

Accade inoltre che i capelli della protagonista rimangano fermi e non si muovano quando il gioco gira a 60 fps, tornando ad agitarsi normalmente quando invece si blocca il frame rate a 30 fotogrammi.

In calce trovate due video che chiariscono bene le attuali differenze fra le due versioni di Horizon Zero Dawn quando si parla appunto di deformazione della neve e animazioni dei capelli.

Per fortuna parliamo di problematiche minori rispetto alle altre segnalate, e immaginiamo dunque verranno risolte rapidamente a maggior ragione ora che qualcuno le ha evidenziate su YouTube, facendo sì che la notizia giri sulle varie testate del settore.

Ad ogni modo, per avere un'idea di come giri effettivamente Horizon Zero Dawn su PC, date un'occhiata alla nostra video recensione, catturata a 4K dinamici e 60 fps con tutti gli effettti impostati al massimo: la trovate in fondo a questa notizia.