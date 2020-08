EA Access su Steam: a breve anche l'abbonamento di Electronic Arts sarà disponibile

EA Access sarà disponibile a breve anche su Steam, consentendo così agli utenti della piattaforma Valve di sottoscrivere un abbonamento con il servizio di Electronic Arts senza andare su Origin.

La notizia era stata rivelata a giugno da un leak che indicava appunto l'arrivo di EA Access su Steam, ma ora è ufficiale e ci aspettiamo che diventi effettiva nel giro di pochi giorni.

"Il gioco è solo l'inizio", recita il testo di accompagnamento sulla pagina di EA Access su Steam. "Ottieni di più dai tuoi giochi con EA Access: è l'abbonamento di gioco più completo per chi ama i giochi."

In effetti, allo stato attuale, il catalogo di EA Access su PC (Origin Access, dunque) include un gran numero di titoli, fra cui Anthem, Battlefield V e Need for Speed Heat già nella versione basic della sottoscrizione.

Optando invece per la versione Premier, è possibile accedere fin dal day one a tutte le nuove e più importanti uscite, come Star Wars Jedi: Fallen Order e FIFA 21.