Steam: l'abbonamento EA Access arriva sulla piattaforma di Valve

A quanto pare il servizio in abbonamento EA Access sta per arrivare su Steam, almeno a quanto si è appreso da un banner pubblicato sulla pagina di Burnout Paradise e di altri giochi di EA presenti nel negozio di Valve. Per adesso non c'è niente di ufficiale, ma non crediamo che si tratti di un errore, visto che le pagine Steam vengono gestite direttamente dai publisher.

Probabilmente l'annuncio doveva essere fatto in queste ore, ma il rinvio dei vari eventi, compresi quelli di EA, ha costretto a posticiparlo. I banner su Steam però sono rimasti attivi e sono apparsi quando pianificato.

Attualmente non possiamo sapere come funzionerà l'abbonamento EA Access su Steam e quali giochi comprenderà. Sicuramente tutti quelli di EA, ma non è chiaro se i giochi di terze parti coinvolti saranno gli stessi di Origin, il negozio digitale proprietario del publisher.

Va anche notato che finora EA Access è stato il nome del servizio su console, mentre su PC si chiamava Origin Access. Evidentemente EA vuole unificare i nomi dei suoi abbonamenti, facendo cadere la vecchia nomenclatura, puntando così a un rilancio complessivo per andare all'inseguimento di Microsoft e del suo Xbox Game Pass, ormai sempre più diffuso (lo regalano anche con le patatine).