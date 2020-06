A Total War Saga: TROY: il primo video di gameplay mostra tutti gli elementi della serie

Creative Assembly ha pubblicato il primo video di gameplay di A Total War Saga: TROY, in cui è possibile osservare tutti gli elementi tipici della serie, più qualche novità. Pare quindi che l'ambientazione mitologica non abbia snaturato i total war. Trovate il video in testa alla notizia.

A Total War Saga: TROY uscirà il 13 agosto 2020 in esclusiva sull'Epic Games Store, dove sarà completamente gratuito per le prime 24 ore. Come sempre sarà un titolo esclusivo per PC. Per averlo su Steam e su altri negozi digitali, bisognerà attendere il 2021.

Se volete avere più informazioni sul gioco, leggete il nostro recente provato di A Total War Saga: TROY, in cui Aligi Comandini ha scritto:

Indubbiamente tra i Total War più atipici e ispirati che abbiamo mai visto, TROY forse non sarà il capitolo della serie più apprezzato da chi desidera un'esperienza storica pura e incontaminata, ma ha tutte le carte in regola per sparigliare le carte in modo simile a quanto fatto dai due Warhammer e da Three Kingdoms, pur mantenendo una sua unicità. Siamo seriamente curiosi di vedere fino a che punto saprà sfruttare le sue qualità per imporsi all'interno della serie; ormai non manca molto all'uscita.