Outriders, un video mostra in azione il Trickster

People Can Fly e Square Enix hanno pubblicato un nuovo video di gameplay dello sparatutto in terza persona Outriders dedicato al Trickster, uno dei personaggi giocabili, che viene mostrato con tutte le sue caratteristiche principali. Lo trovate in testa alla notizia e farà sicuramente piacere a chi vuole saperne di più su uno dei primi titoli in arrivo anche su next-gen.

Outriders sarà infatti lanciato su PS5, Ps4, Xbox Series X, Xbox One e PC a fine del 2020. Purtroppo ancora non si conosce la data d'uscita ufficiale.

Se vi interessa avere più informazioni sul gioco, leggete la nostra recente anteprima di Outriders, in cui Aligi Comandini ha scritto:

I nuovi broadcast di People Can Fly sono chiaramente pensati per centellinare le informazioni, ma la prima puntata è stata comunque in grado di offrire qualche nuova chicca sul gioco. Immaginiamo che le comunicazioni su Outriders, dunque, continueranno con questo ritmo compassato, fino al reveal di zone più avanzate, elementi ancora ignoti, e dell'ultima misteriosa classe. Cercheremo di tenervi informati durante questo percorso, nella speranza che il titolo riesca a esprimere tutto il suo potenziale e non faccia la fine di altri competitor simili.