Twitch Prime, disponibili i giochi gratis di luglio 2020

Disponibili i giochi gratis del mese di luglio 2020per gli abbonati a Twitch Prime. Si tratta come sempre di produzioni indipendenti, tra le quali spicca sicuramente Dear Esther: Landmark Edition, l'edizione rifatta in Unity di uno dei padri dei walking simulator moderni.

Gli altri giochi sono: Turok 2: Seeds of Evil, edizione rimasterizzata di un vecchio sparatutto uscito originariamente su Nintendo 64; Grip: Combat Racing, un gioco di corse davvero ben fatto ispirato a classici quali i Wipeout; il soulslike 2D Dark Devotion e l'action platform Kunai.

Questi cinque giochi si aggiungono ai molti altri attualmente regalati da Twitch Prime, come Blazing Star, Reus, Pulstar, Melbits World, Picto Quest e altri ancora.

Come sempre per riscattare i giochi dovete andare sulla pagina delle ricompense di Twitch Prime. Naturalmente dovete avere un account attivo con abbonamento Prime, altrimenti non riceverete nulla. Considerate che l'abbonamento ad Amazon Prime comprende anche quello a Twitch Prime.