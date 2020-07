Atari VCS ha una data d'uscita, finalmente

La nuova Atari VCS ha finalmente una data d'uscita. In realtà Atari non ha comunicato nulla, ma alcuni negozi, tra i quali WalMart, l'hanno messa in prenotazione, con le spedizioni delle prime unità previste per il 27 novembre 2020. Gli 11.000 e più finanziatori della campagna IndieGoGo, coloro che hanno creduto sin da subito nel progetto, la riceveranno invece a ottobre.

Tra i titoli di lancio ci sarà Missile Command: Recharged, gioco già disponibile per sistemi iOS e Android. Non è proprio un titolo che possa mostrare le potenzialità di un hardware moderno, ma sicuramente farà felici gli amanti dell'originale.

L'Atari VCS sarà disponibile in tre colorazioni: Black Walnut (acquistabile dal sito di Atari), Onyx (esclusiva della catena GameStop) e Carbon Gold (esclusiva della catena Walmart). Il prezzo di partenza non sarà propriamente economico, visto che si parla di 300 dollari, che raggiunge i 389 dollari per il pacchetto che comprende il joystick classico insieme al controller moderno.

Per le caratteristiche tecniche si parla di un'APU Ryzen R1606G Raven 2 capace di gestire i flussi video a 4K e di porte USB 3.0. La console sarò collegabile alla rete tramite Wi-Fi e cavo Ethernet.

Certo, farla uscire lo stesso periodo di PS5 e Xbox Series X potrebbe essergli fatale, anche se è chiaro che si rivolge a una nicchia di mercato completamente differente.