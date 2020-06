PS5 e Xbox Series X usciranno prima di Cyberpunk 2077? CD Projekt RED sembra suggerire il lancio

Un particolare riguardante PS5 e Xbox Series X sembra emergere dalla comunicazione di CD Projekt RED sul ritardo riguardante Cyberpunk 2077 e il sistema di upgrade gratis alla next gen, che potrebbe indicare la data di uscita delle nuove console precedente a quella del gioco.

Nella stessa situazione in cui è stato annunciato l'aggiornamento gratuito anche su PS5 e l'online nel 2022, successivo alla conferma del rinvio, è dunque emerso questo particolare interessante, che può essere scovato all'interno del documento riassuntivo sul Q&A sostenuto dal team e in particolare da Michał Nowakowski di CD Projekt RED.

Quando gli è stato chiesto se Cyberpunk 2077 sia destinato a sfruttare la retrocompatibilità delle nuove console, ovvero se una stessa copia possa funzionare sia su PS4 o Xbox One che su PS5 o Xbox Series X, Nowakowski ha risposto positivamente, confermando che il gioco, anche se avrà gli upgrade specifici per la next gen gratuiti e solo successivamente al lancio, potrà comunque essere giocato subito sulle nuove console.

Tuttavia, la frase è particolare: "Funzionerà su PS4 e PS5 nel giorno di lancio, così come funzionerà su Xbox One e su Xbox Series X al day one". Messa così, sembra intendere che nel giorno di lancio di Cyberpunk 2077 questo potrà essere giocato subito sia sulle console attuali che su PS5 e Xbox Series X, ovvero che le nuove console siano già disponibili il 19 novembre, nuova data d'uscita dell'RPG.

In effetti, di PS5 e Xbox Series X sappiamo soltanto che saranno disponibili per l'holiday season 2020, che dovrebbe corrispondere al periodo tra novembre e dicembre di quest'anno. È dunque probabile che per il 19 novembre 2020 entrambe le console siano disponibili già sul mercato e possano dunque far funzionare Cyberpunk 2077 al day one, come riferito da Nowakowski.

Un'ulteriore precisazione dello sviluppatore conferma ancora questa ipotesi: "In ogni caso potrete giocare al titolo sulle next gen dal 19 novembre, quando il gioco sarà disponibile e avrà un aspetto migliore rispetto alle console di generazione attuale fin da quel momento".