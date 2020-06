PS5, la presentazione è stata uno degli eventi videoludici più visti di sempre

La presentazione di PS5 è stata uno degli eventi videoludici più visti di sempre, considerando la totalità dei video pubblicati e le visualizzazioni totalizzate.

La puntuale analisi realizzata da Benji-Sales lascia ben pochi dubbi circa il successo mediatico dell'operazione targata Sony: sapevamo già che il trailer della console è stato il più apprezzato su YouTube nella storia dei video PlayStation, ma a sette giorni dal reveal il quadro è ancora più chiaro.

Il reveal del design di PlayStation 5 ha infatti raggiunto i 25 milioni di visualizzazioni con 1,2 milioni di "mi piace", Marvel's Spider-Man: Miles Morales è stato il gioco più apprezzato dello show con 11,2 milioni di visualizzazioni e il totale delle views generate dai trailer della serata ha raggiunto quota 100 milioni.

Non è tutto: il canale YouTube di PlayStation è passato da 10,7 a 11,2 milioni di iscritti nel giro di una settimana e anche sui social i prodotti presentati nel corso dell'evento sono andati fortissimo.

È chiaro che un riscontro del genere mette fortemente discussione l'effettiva utilità di eventi dal vivo come l'E3, che Sony ormai da alcuni anni ha deciso di abbandonare. Ci si chiede dunque se nel 2021 le fiere avranno davvero la forza di tornare a essere rilevanti.

Last big PlayStation 5 YouTube metrics update

7 Days

- PS5 Hardware Reveal reached 25 million views and 1.2m likes

- Spider-Man Miles Morales most popular game, 11.2 million views

- Total trailer / show views = roughly 100 million

- 16 games generated over 1 million views each pic.twitter.com/sX4xeAXVsH