Nintendo Switch: 7 giochi EA nei prossimi 12 mesi, partnership rafforzata?

Un aspetto interessante della conferenza EA Play Live andata in onda la scorsa notte è la partnership apparentemente rafforzata con Nintendo, considerando che il publisher porterà ben 7 giochi su Nintendo Switch nell'arco dei prossimi 12 mesi.

Non si tratta proprio di titoli nuovi per la maggior parte, ma considerando giochi già noti e conversioni, si tratta comunque di un notevole apporto da parte del publisher, considerando come solitamente Nintendo Switch è stata trattata da EA.

In particolare, l'arrivo di Apex Legends apre prospettive molto interessanti, considerando il successo che il gioco può incontrare sulla piattaforma Nintendo, su cui peraltro sarà attivo il cross-play. Tuttavia, ci sono anche altri giochi in arrivo, tra quelli già noti e i nuovi annunciati, ovvero: