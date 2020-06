EA Sports UFC 4, il reveal ufficiale si terrà il mese prossimo durante UFC 251

EA Sports UFC 4 non è stato presentato ieri notte a EA Play Live 2020, visto che a quanto pare il publisher aveva in mente qualcosa di diverso: il reveal del gioco si svolgerà dal vivo durante UFC 251, ad Abu Dhabi.

La notizia arriva proprio da Ultimate Fighting Championship, che ha annunciato sui social la data in cui si svolgerà il prossimo evento ufficiale, ovverosia l'11 luglio, pubblicando una locandina in cui viene indicata anche la presentazione di EA Sports UFC 4, rivelato da un leak alcuni giorni fa.

Al momento non ci sono ulteriori dettagli sul gioco, che tuttavia viene dato come in uscita anche su PS5 e Xbox Series X, mentre è possibile che la versione PC non sarà della partita, come accaduto finora.

Immaginiamo tuttavia che gli sviluppatori di EA Canada partiranno dalle solide basi del terzo episodio per consegnarci un'esperienza di combattimento ancora più realistica e convincente, magari con una carriera dotata di un certo spessore.