EA Sports UFC 4 in uscita anche su PS5 e Xbox Series X? L'annuncio a EA Play Live 2020

EA Sports UFC 4 viene dato in uscita anche su PS5 e Xbox Series X, oltre che su PS4 e Xbox One: la notizia arriva da un report che parla anche della presenza di Tyson Fury e Anthony Joshua nel roster del gioco.

Rivelato da un leak, EA Sports UFC 4 verrà annunciato durante EA Play Live 2020, l'evento organizzato da Electronic Arts che si terrà stanotte, a partire dall'1.00 ora italiana.

Si tratta in questo caso della terza conferma dell'esistenza del gioco, dopo la comparsa della closed beta già aperta alle registrazioni: come detto, manca solo l'annuncio ufficiale.

Partendo dalle solidissime basi di EA Sports UFC 3, ci aspettiamo ovviamente che questo nuovo capitolo compia ulteriori passi nella direzione del realismo, consolidando un gameplay già convincente.

