Crash Bandicoot 4: It's About Time, ecco quando arriveranno le prime informazioni

Crash Bandicoot 4: It's About Time, la nuova avventura del celebre personaggio creato da Naughty Dog, verrà presentata con le prime informazioni fra pochi giorni, per la precisione il 22 giugno.

Ad annunciarlo è stato il team di sviluppo Toys for Bob, che si sta occupando appunto della realizzazione di Crash Bandicoot 4: It's About Time, classificato a Taiwan con tanto di copertina appena poche ore fa.

Dal leak arriva anche una sinossi del gioco, che recita: "Siamo nel 1998 e Crash si sta rilassando esplorando la sua isola, quand'ecco che in una grotta trova nascosta una maschera misteriosa, Lani-Loli. Si tratta di una della Maschere Quantiche e pare che conosca Aku-Aku, la maschera amica di Crash."

"Con il riapparire delle Maschere Quantiche l'apertura di un Quantum Rift accanto ai nostri eroi, la decisione è inevitabile e coraggiosamente affronteranno i pericoli di epoche e dimensioni differenti per fermare i cattivi."

A suggerire il ritorno di Crash Bandicoot c'è stato anche l'indizio di qualche giorno fa, e a questo punto manca solo l'ufficialità.