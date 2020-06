The Last of Us 2, Annalisa interpreta il brano di Ellie e lancia un song contest

Annalisa ha interpretato il brano che Ellie suona con la sua chitarra in The Last of Us 2, "Through the Valley", dando il via a un concorso organizzato da Sony per promuovere il gioco.

Le regole, a quanto pare, sono semplici: "In un mondo in cui il dolore è diventato la colonna sonora della vita umana, un'emozione cupa si sublima tramite la voce di Ellie. Questa è Through the Valley, la canzone che accompagna The Last of Us Parte II. Sarai in grado di cantarla anche tu?"

"Carica un audio della tua esibizione oppure realizza il video con la tua cover, insieme riempiremo il teatro Ariston e tu potresti vincere fantastici premi." Parliamo insomma di una sorta di Sanremo videoludico: prospettiva accattivante.

"Mettiti alla prova e interpreta anche tu Through the Valley: carica un audio mentre intoni le prime due strofe per vincere subito fantastici premi. Se invece carichi un video con la tua cover, cantata o strumentale, potresti partecipare anche all'estrazione di una chitarra Paoletti edizione speciale The Last of Us Parte II!"

Per tutti i dettagli sul song contest di The Last of Us 2, visitate questo sito.