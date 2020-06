The Last of Us 2, l'analisi di Digital Foundry conferma: è un gioco straordinario

The Last of Us 2 è un gioco straordinario: lo conferma anche l'immancabile analisi tecnica effettuata da Digital Foundry, che ha messo il titolo di Naughty Dog sotto la lente d'ingrandimento per studiarne la lavorazione nei dettagli.

E sono appunto i dettagli a fare la differenza, a quanto pare: dai personaggi alle ambientazioni, ogni elemento visivo presenta una cura realizzativa incredibile, rivelando una cura incredibile per ogni minimo aspetto della produzione, come sottolineato anche nella nostra recensione di The Last of Us 2.

La grafica del gioco si pone come una sintesi dell'esperienza maturata dal team di sviluppo finora, che aveva espresso appieno il proprio potenziale con Uncharted 4: Fine di un Ladro ed è stato capace di superarsi con quest'ultimo progetto.

L'effettistica di pregio contribuisce in maniera fondamentale alle atmosfere di The Last of Us Parte II, vedi ad esempio la resa della pioggia, e in combinazione con tutto il resto conferisce all'avventura di Ellie un realismo sorprendente.

Sembra insomma che i voti della stampa specializzata, altissimi, siano stati ben meritati per quella che si pone probabilmente come la più significativa esclusiva per PS4.