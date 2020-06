WhatsApp: spariscono ultimo accesso, stato online e spunte blu: cosa succede?

Non sembra essere una bella serata per WhatsApp, una delle piattaforme di messaggistica istantanea più utilizzate al mondo. Nelle ultime ore di oggi, 19 giugno 2020, gli utenti stanno segnalando un problema dopo l'altro: ultimo accesso e molti altri aspetti dell'app sembrano essere oggetto di malfunzionamenti. Cerchiamo di capirne di più.

Nel momento in cui scriviamo, l'ultimo accesso di WhatsApp, lo stato online degli utenti e le iconiche spunte blu sembrano tutti andati in panne e non funzionare. Le segnalazioni arrivano da tutta Italia, e pare trattarsi di un problema generalizzato dell'applicazione di Mark Zuckerberg. Che siano in fase di test nuove funzionalità in arrivo? Oppure semplicemente qualche sviluppatore avrà premuto il bottone sbagliato.

Su Twitter sono moltissimi i commenti ironici circa la situazione. "Diamine, non funzionano più le spunte blu" ha commentato qualcuno, "e ora come faccio a sapere se non ha davvero letto oppure ha deciso di ignorarmi?". Sia come sia, è davvero probabile che entro la mezzanotte WhatsApp torni a funzionare a pieno regime. Per il momento i problemi di cui vi abbiamo parlato sono stati notati sia sulla versione Android che su quella per iOS.

Sicuramente tutto ciò diventerà facilmente oggetto di nuove frecciatine da parte di Telegram, società eterna rivale di Zuckerberg e WhatsApp.