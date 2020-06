Xbox Series X, Microsoft annuncerà a luglio l'acquisizione di un team polacco?

Xbox Series X potrebbe contare su di un ulteriore studio first party: secondo quanto riferito da un utente sul forum Resetera, Microsoft annuncerà a luglio l'acquisizione di un team di sviluppo polacco.

È chiaro che la mente va subito a CD Projekt RED, gli autori di Cyberpunk 2077, ma considerato che si tratta del produttore di videogame più grande d'Europa tale ipotesi appare quantomeno poco probabile.

Dunque quali possibilità rimangono? Stando a un post su Reddit, ci sono cinque diversi studi che potrebbero corrispondere alla descrizione. Ad esempio The Astronauts, quelli di The Vanishing of Ethan Carter, oppure People Can Fly, che ha avuto in passato diverse collaborazioni con Microsoft.

Ci sono poi The Farm 51, il team dietro Get Even e Chernobylite, e 11 bit studios, gli autori di This War of Mine e Frostpunk, che in questo modo potrebbero ambire a produzioni di maggior spessore.

Infine, e si tratterebbe senz'altro di un'acquisizione interessante, c'è Techland con il suo Dying Light 2 in cantiere, anche se le voci circa un'acquisizione da parte di Microsoft sono già state smentite tempo fa.