PS5, è questa la prima immagine reale della console Sony?

PS5 è comparsa in quella che potrebbe essere la prima immagine reale della console Sony, nella fattispecie una foto scattata all'interno di una fabbrica della casa giapponese.

Non è dato sapere se si tratta di uno scatto reale o di un fake, per il momento. Di certo sappiamo che esiste un modello 3D di PS5 e che è già stato utilizzato per effettuare alcuni render di confronto che si sono rivelati quantomeno esagerati.

Potrebbe trattarsi di un fotomontaggio dello stesso tipo, insomma; magari uno scatto vecchio in cui queste stesse persone posavano con in braccio un dispositivo differente. Oppure potrebbe essere vera, magari un'autocelebrazione finita in rete per errore.

È interessante il fatto che l'immagine mostri per la prima volta PlayStation 5 di lato, e in effetti le proporzioni sembrano quelle che abbiamo visto nel primo e più accurato confronto delle dimensioni.

Dunque, foto reale oppure no? Se lo scoprite, fateci un fischio.