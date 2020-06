Ratchet & Clank: Rift Apart includerà nuovi mondi e versioni alternative dei classici

Ratchet & Clank: Rift Apart includerà nuovi mondi e versioni alternative di quelli classici: lo ha rivelato Insomniac Games con un post su Twitter.

Come riportato nell'anteprima di Ratchet & Clank: Rift Apart, questo nuovo episodio della serie introdurrà la meccanica dei varchi dimensionali, consentendoci di esplorare tante ambientazioni differenti.

Fra queste, appunto, ci saranno scenari inediti, realizzati per l'occasione, ma anche una rivisitazione di quelli più amati dagli utenti, così da rendere l'idea delle realtà alternative.

Annunciato per PS5 e potenziato dall'SSD, Ratchet & Clank: Rift Apart promette di essere uno dei giochi in grado di esprimere al meglio il potenziale del velocissimo disco a stato solido della console Sony.

Dal punto di vista tecnico, poi, sembra che Insomniac Games abbia fatto davvero un lavoro straordinario: secondo Digital Foundry, il gioco è più bello del film di Ratchet & Clank.