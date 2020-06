Milky Way Prince, una demo su Steam per la visual novel di Lorenzo Redaelli

Milky Way Prince, l'interessante visual novel realizzata dallo sviluppatore italiano Lorenzo Redaelli, ha una demo disponibile su Steam nell'ottica del Summer Games Fest.

Stilisticamente vicino a Persona 5, il gioco mette in scena una relazione psicologicamente abusiva con una persona che soffre di disturbo Borderline della personalità. Storia d'amore/erotica tra un ragazzo e una stella cadente, Milky Way Prince si sviluppa in base alle decisioni del giocatore.

Innamorarsi di una persona che soffre di BPD è come innamorarsi di una stella: più l'amore cresce e più questa diventa instabile. I temi principali sono l'idealizzazione, il sacrificio per la persona amata e la codipendenza. Il giocatore è convinto che l'obiettivo consista nel raggiungere la Via Lattea aiutando il Principe.

Qual è il prezzo da pagare? Il personaggio con cui interagiamo adatta il proprio comportamento manipolatorio e le sue reazioni alla strategia del giocatore. Può metterlo alla prova attraverso dei temper tantrum, bombardamenti affettivi e atteggiamenti passivo-aggressivo.

Le possibili narrazioni dipendono da variabili globali come la sottomissione o l'interesse per il principe. Il sesso è sia un espediente narrativo sia un modo per investigare il corpo e la psicologia dell'altro. Il giocatore ha a disposizione tre sensi su cinque durante un rapporto.

Nella relazione il dialogo progressivamente svanisce e il sesso diventa l'unica forma di comunicazione.