One Piece, Nami indossa un bikini tratto da Fate/EXTELLA in questo cosplay

Comincia il fine settimana, e noi abbiamo pronto un bel cosplay per permettervi di cominciarla al meglio. Oggi, sabato 20 giugno 2020, torna un lavoro dedicato alla bella Nami di One Piece.

Un cosplay davvero particolare, questa volta, realizzato da virgy.wish. Il motivo è presto: la Nami in questione indossa un bikini tratto dal franchise di Fate/EXTELLA, precisamente quello di Scathach; non è una serie particolarmente nota, ma si è ritagliata negli anni un certo pubblico di intenditori. Crossover a parte, la caratterizzazione del personaggio di One Piece è quella giusta: non poteva di certo mancare, ad esempio, il Log Pose, storico strumento di Nami utile alla navigazione per i sette mari.

Ecco qui di seguito l'immagine di Nami, nel cosplay di virgy.wish. Vi piace? Avete visto di meglio? Non vedete la necessità di fondere One Piece e Fate/EXTELLA? Sia come sia, fatecelo sapere nel campo dedicato ai commenti e poi date un'occhiata anche a tutti gli altri cosplay che vi abbiamo proposto di recente: