Fortnite C2 Stagione 3, Ninja critica Tfue: "non ha giocato neppure per 30 minuti e già si lamenta"

Tfue è uno dei tanti streamer e pro player che in questi giorni si stanno dedicando a tempo pieno alla Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2, il cui debutto risale allo scorso mercoledì. Ma da subito ha iniziato a lamentarsi, dopo appena un paio di partite. E ciò non ha lasciato di certo impassibile l'onnipresente Ninja.

Tyler "Ninja" Blevins, volto mondano di Fortnite nonché giocatore molto abile, in uno dei suoi recenti stream ha lanciato una frecciatina evidente a Tfue. Contestualizziamo il tutto: questo è accaduto poco dopo il lancio della Stagione 3 di Fortnite Capitolo 2. Tfue aveva già iniziato a lamentarsi del "loot pool", a suo dire peggiorato dalla stagione precedente. Armi, oggetti e consumabili con cui creare il proprio arsenale, insomma, non lo soddisferebbero.

"Non ha giocato neppure per 30 minuti, e già si lamenta" ha commentato sarcasticamente Ninja, "io non ho capito cosa abbiano rimosso, ma c'è comunque un nuovo fucile a pompa che modifica completamente le dinamiche di gioco". "Non capisco di cosa si lamenti" ha continuato, "cos'è che avrebbero rimosso? Che cosa avrebbe reso così pessimo il loot pool?"

Ninja ha poi continuato con il lodare i principali aspetti della Stagione 3 degni di nota secondo il suo parere, tra tutti il nerf per i giocatori che usano il controller da PC (non è neppure il primo nerf ai controller degli ultimi due mesi). Di certo è presto per lamentarsi: tutti ne hanno il diritto, ma è pur vero che le modifiche di Fortnite si cominciano a notare sul lungo periodo, non nella prima settimana dell'aggiornamento.