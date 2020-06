Crash Bandicoot 4: It's About Time, spuntano le prime immagini con data di uscita

Crash Bandicoot 4: It's About Time è ormai praticamente confermato, anche se non c'è mai stato un vero e proprio annuncio ufficiale, dunque possiamo prendere piuttosto sul serio anche la data di uscita segnalata per il 9 ottobre 2020 e le prime immagini emerse in queste ore online, sempre considerando che si tratta di materiali e informazioni non ufficiali.

Abbiamo visto come Crash Bandicoot 4: It's About Time sia stato classificato a Taiwan, mentre ufficialmente Activision ha solo mandato un indizio sul possibile arrivo del nuovo capitolo. Nel frattempo, varie voci di corridoio e informazioni hanno preso sempre più consistenza in attesa delle prime informazioni, che arriveranno in forma ufficiale solo lunedì 22 giugno.

Dunque, l'aggiornamento di oggi riguarda alcune immagini che sono trapelate online e che potrebbero essere dunque le prime riguardanti Crash Bandicoot 4: It's About Time, anche se ancora in forma ufficiosa. Le immagini hanno una qualità piuttosto bassa, come da tradizione per dei leak, ma consentono già di intravedere qualcosa, potete trovarle a questo indirizzo.

Da quel che appare, sembra che Crash Bandicoot 4: It's About Time sia un ritorno piuttosto fedele ai canoni della serie, come action platform 3D con tanto di gadget alquanto folli. In una delle immagini è anche visibile un livello stile "run" con struttura molto classica, ma tutto ovviamente con un impianto grafico nuovo, per quanto è possibile vedere.

Da notare anche come in una delle immagini, che sembra la schermata finale di un trailer o qualcosa del genere, si veda il solo logo Xbox tra i loghi Toys for Bob e Activision, cosa che potrebbe far pensare a qualche forma di accordo di marketing esclusivo, anche se si tratta probabilmente solo dello screenshot tratto da un trailer specifico per la versione Xbox One.