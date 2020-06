Google Assistant presto consiglierà all'utente cosa fare, imparando dalle sue abitudini

Google Assistant è di certo un assistente virtuale che apprende molto velocemente; e quando ha qualcosa da dire o da consigliare, lo fa tramite le sue notifiche pop-up su smartphone Android e iOS. Ma se mal sopportate questi atteggiamenti, è difficile che possiate apprezzare la prossima novità in arrivo: Google Assistant inizierà a consigliare all'utente cosa fare.

L'assistente virtuale di Google apprenderà sempre di più i comportamenti del possessore di uno smartphone, imparando dalle sue abitudini. In questo modo, nel prossimo futuro comincerà a prendere l'iniziativa, suggerendogli direttamente cosa fare in un dato momento della giornata. Sono le 20:00 di sera: non è il caso di accendere quelle luci in giardino? Sveglia, sono già le 07:00: prepariamo il caffè? E così via. Chiaramente potrà farlo in base ai compiti che gli utenti solitamente affidano proprio a Google Assistant, magari in virtù delle potenzialità offerte dalle smart home.

In effetti, stando alle informazioni attualmente disponibili, sappiamo che Google consiglierà esattamente delle precise azioni, che lui stesso potrebbe aiutare a portare a termine. Non è noto quanti e quali consigli saprà dare, ma comunque verranno ampliati in futuro. Vi interessa, questa nuova funzionalità? Oppure gli assistenti virtuali stanno diventando, sotto certi punti di vista, troppo... invadenti?