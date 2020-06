Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 è più bello del film, dice Digital Foundry

Ratchet & Clank: Rift Apart per PS5 è senz'altro uno dei migliori giochi presentati nel corso dell'evento Sony e visivamente è più bello rispetto al film in CG pubblicato qualche tempo fa.

A sostenere tale tesi è Digital Foundry, che nel riportare le prime impressioni sulla presentazione di PlayStation 5 ha speso parole estremamente positive nei riguardi della nuova avventura del dinamico duo. Vi eravate persi l'annuncio? Date un'occhiata alla nostra anteprima di Ratchet & Clank: Rift Apart.

"Uno sguardo ravvicinato al trailer rivela una risoluzione nativa di 4K e una densità di dettagli molto superiore rispetto ai già impressionanti predecessori su PS4 e PS4 Pro", ha scritto la testata inglese.

"In effetti ci sono buone possibilità che ciò che stiamo vedendo qui vada significativamente al di là della qualità visiva apprezzata nel film in CG di Ratchet : un esempio mozzafiato di arte, tecnologia e immaginazione che si miscelano per confezionare qualcosa dall'aspetto assolutamente fantastico."

"Sul fronte tecnico, forse la feature più sorprendente è rappresentata dalla meccanica del rift, che consente a Ratchet e Clank di teletrasportarsi istantaneamente all'interno di scenari molto differenti, a pieno dettaglio e senza segni di problemi con lo streaming degli asset o pop-up: una conferma per l'ampiamente celebrato SSD della console Sony, in grado di trasferire dati fino a 5,5 GB/s."

È interessante notare che ci sono alcuni scatti, qualcosa che ci aspettiamo Insomniac Games elimini da qui al lancio ma che conferma anche l'autenticità di quanto mostrato durante la presentazione: alla fine dei conti si tratta pur sempre di una build provvisoria.