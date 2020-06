The Last of Us 2, Dreams rende omaggio al gioco con una creazione speciale

The Last of Us 2 debutta oggi nei negozi, e gli sviluppatori di Dreams hanno voluto celebrare il lancio rendendo omaggio al titolo di Naughty Dog con una creazione speciale.

Si tratta di una clip musicale realizzata dall'art director di Media Molecule, Kareem Ettouney, creata ovviamente utilizzando il potente editor di Dreams e una base musicale composta da Tom Colvin.

L'intenzione dell'omaggio è ovviamente quello di ricreare alcune delle atmosfere descritte anche nella recensione di The Last of Us 2, quando Ellie imbraccia la chitarra e per qualche istante si riconcilia col mondo.

Non si tratta tuttavia dell'unico messaggio di congratulazioni arrivato all'indirizzo di Naughty Dog e del game director Neil Druckmann, che oggi stanno facendo davvero il pieno di testimonianze d'affetto da parte dei loro colleghi.

The Last of Us Parte II, come detto, è disponibile a partire da oggi nei negozi, in esclusiva su PlayStation 4.