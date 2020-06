The Last of Us 2, il merchandising include una chitarra Taylor da 2.299 dollari

The Last of Us 2 può contare su di un merchandising ufficiale di grande spessore, a giudicare dalla chitarra griffata realizzata per l'occasione da Taylor, che viene a costare la bellezza di 2.299 dollari.

Chi conosce il brand californiano sa bene quanto siano costosi gli strumenti che produce, ed è proprio questo aspetto a rendere davvero interessante e particolare la collaborazione messa in atto da Sony e l'azienda, che punta a riprodurre la chitarra suonata da Ellie in The Last of Us 2.

Nel catalogo del merchandising, purtroppo in vendita unicamente in USA, Canada e Messico, figura anche un'altra chitarra meno costosa ma più appariscente, la GS Mini guitar da 699 dollari, caratterizzata da una finitura nera che riprende in bianco il tatuaggio di Ellie.

Dopodiché ci sono le tradizionali giacche, magliette, tazze e accessori vari, inclusa una Funko Pop! della protagonista del gioco e una Nendoroid prodotta da Good Smile Company. Qui di seguito le foto dei prodotti.