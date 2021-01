Samsung Galaxy S21 Ultra, display a 120 Hz e risoluzione QHD+ attivabili insieme

Il Samsung Galaxy S21 Ultra potrà attivare il refresh rate a 120 Hz e la risoluzione QHD+ allo stesso tempo, senza dover alternare le due opzioni per il display: lo rivela un nuovo leak.

A qualche giorno dal render che ha rivelato il design del Galaxy S21, arrivano dunque ulteriori dettagli sul prossimo top di gamma dell'azienda coreana, che verrà presentato il 14 gennaio.

A differenza del Samsung Galaxy S20 Ultra, insomma, il nuovo modello di punta supporterà il refresh rate avanzato e la risoluzione massima contemporaneamente, a dimostrazione della sua potenza.

Una feature che in realtà sarebbe stata alla portata anche dell'attuale dispositivo, ma che per ragioni non meglio chiarite Samsung ha voluto bloccare. Forse le due cose insieme avrebbero portato a un eccessivo consumo della batteria?

Come detto, ormai manca poco e scopriremo la famiglia di prodotti Galaxy S21: il nuovo evento Unpacked si svolgerà il 14 gennaio a partire dalle 16.00, ora italiana.