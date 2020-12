Samsung Galaxy S21: design rivelato da un render, preorder aperti negli USA

Il design del Samsung Galaxy S21 sembra essere stato rivelato da un render che mostra la tripla fotocamera posteriore dello smartphone, i cui preorder sono già stati aperti negli USA.

Dopo il leak sulla quintupla fotocamera del Galaxy S21 Ultra, ecco dunque che il modello base del nuovo terminale Samsung adotterà una soluzione a tre vie con disposizione simmetrica, in verticale.

Esteticamente l'approccio appare diverso rispetto al Galaxy S20, in quanto il comparto fotografico sembra "aggiunto" lateralmente alla scocca anziché formare una sorta di isola insieme al flash LED, che qui invece trova posto al di fuori.

Come detto, negli USA è già possibile riservarsi uno slot per i preorder: per farlo bisogna scaricare l'app ufficiale Shop Samsung da Google Play Store ed essere così sicuri di poter prenotare il dispositivo.

Il che ci porta naturalmente alla data dell'evento di presentazione dei nuovi terminali: l'edizione 2021 del Samsung Unpacked si terrà il 14 gennaio alle 16.00, ora italiana, mentre la data di uscita del Galaxy S21 dovrebbe essere fissata al 29 gennaio.