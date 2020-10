Samsung Galaxy S21 Ultra, quintupla fotocamera rivelata da un leak?

Samsung Galaxy S21 Ultra, il modello più sofisticato del prossimo smartphone della casa coreana, monterà una quintupla fotocamera posteriore stando a un leak spuntato in rete nelle scorse ore.

Dopo il benchmark del Galaxy S21+, continuano dunque ad arrivare informazioni trafugate per la nuova serie di terminali top di gamma Samsung, come ormai da tradizione.

In questo caso abbiamo un render che mostra appunto nella parte posteriore ben cinque fotocamere, a meno che uno degli obiettivi non sia in realtà un sensore di controllo ancora sconosciuto.

Secondo la fonte che ha pubblicato l'immagine, si tratterebbe dell'ultimo Design Validation Test prima della messa in produzione dello smartphone.

Esiste dunque la possibilità che l'aspetto del telefono possa ancora cambiare: scopriremo le reali intenzioni di Samsung nelle prossime settimane.