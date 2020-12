Cyberpunk 2077 e Marvel's Avengers tra i giochi peggiori dell'anno per Jim Sterling

Anche il colorito giornalista Jim Sterling ha pubblicato la sua classifica dei peggiori videogiochi del 2020, inserendoci titoli quali Cyberpunk 2077 e Marvel's Avengers.

Sterling è famoso per le sue provocazioni, quindi non stupisce che il suo elenco sia composto da giochi mirati anche a far discutere e a dividere gli animi. Naturalmente il titolo di CD Projekt Red è stato inserito per i vari fatti incresciosi che hanno accompagnato il lancio e perché considerato non finito e non rispondente a quanto promesso, mentre Marvel's Avengers ha avuto la colpa di essere la summa dei tripla A contemporanei, quindi una splendida scatola luccicante ma senz'anima e infarcita di sistemi di monetizzazione predatori nonostante il prezzo pieno cui viene venduto.

Tra gli altri giochi dell'elenco spiccano Minecraft Dungeons, Deadly Premonition 2 e il remake di XIII. Ma ora bando alle ciance e leggiamo la classifica di Sterling.