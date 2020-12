Resident Evil: finite le riprese del reboot cinematografico

Le riprese del reboot cinematografico di Resident Evil sono terminate, come annunciato dall'account Twitter del franchise. Diretto da Johannes Roberts, parliamo di un rifacimento della serie di film di Paul WS Anderson, quelli con Milla Jovovich.

Stando a quanto riportato, dovrebbe essere un adattamento più fedele alla storia raccontata nei primi tre videogiochi della serie rispetto alle pellicole originali. La protagonista sarà Claire, interpretata da Kaya Scodelario.

Da specificare che i film non sono legati alla serie TV prodotta da Netflix, che racconterà invece la storia delle figlie di Albert Wesker. Non ha nessuna relazione nemmeno con la serie in computer grafica Infinite Darkness, che sarà canonica rispetto al franchise.