Assassin's Creed Valhalla, miglioramenti in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S

Assassin's Creed Valhalla riceverà ulteriori miglioramenti su PC, PS5 e Xbox Series X|S: lo ha dichiarato il producer Julien Laferriere nel corso di un'intervista con Game Informer.

Protagonista del miglior lancio di sempre per la serie Ubisoft, Assassin's Creed Valhalla ha stupito in particolare per le sue qualità tecniche sulle piattaforme next-gen, ed è proprio in tale frangente che la casa francese vuole continuare a spingere.

"Abbiamo avuto un'ottima accoglienza su PC, PS5 e Xbox Series X, gli utenti stanno decisamente apprezzando le capacità del gioco su hardware high-end, dunque vogliamo continuare a capitalizzare questo aspetto", ha detto Laferriere.

"Dal mio punto di vista ciò non significa muoversi secondo dei cliché, bensì semplicemente ascoltare ciò che i giocatori hanno da dire e agire di conseguenza, in aggiunta ai contenuti extra e alle nuove feature."

Una cosa che viene chiesta a gran voce dal pubblico, le battaglie navali, tuttavia, non troverà posto nel gioco stando alle parole del producer.

"Abbiamo scoperto che i vichinghi con facevano molti combattimenti navali, anche se pensavamo che lanciassero frecce infuocate come in Assassin's Creed Odyssey."

"Non c'erano insomma delle possibilità in tal senso, e così ci siamo detti che non c'era mare nella nostra mappa, solo fiumi... dunque avremmo utilizzato le barche esclusivamente come veicoli."