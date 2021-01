Samsung: nuovi smartphone saranno svelati il 14 gennaio, ecco l'orario

Sapevamo che stava per succedere, ma non avevamo un'idea precisa del quando: ora, però Samsung ha confermato data e ora dell'evento Galaxy Unpacked 2021 all'interno del quale saranno mostrati i nuovi smartphone next-gen di Samsung. Precisamente, avremo modo di seguire l'evento virtuale il 14 gennaio dalle 16:00, ora italiana.

Samsung ha affermato: "Nel corso dell'ultimo anno, la tecnologia mobile è diventa il fulcro della vita quotidiana: le persone stanno infatti lavorando da remoto e stanno spendendo più tempo da casa. Questa transizione sempre più rapida verso un mondo che dà priorità al mobile porta con sé la necessità di device che possano trasformare la vita di tutti i giorni in un'esperienza straordinaria."

Riteniamo che ci sarà modo di vedere molteplici nuovi device di Samsung, come gli smartphone Galaxy S21, Galaxy S21+ e il nuovo Galaxy S21 Ultra. Dovrebbe anche essere possibile vedere in azione una nuova versione delle Galaxy Buds wireless che insidieranno le AirPods di Apple e gli headphone AirPods Max da poco rilasciate.

Per il momento non abbiamo altre informazioni in merito. Fra una decina di giorni potremo scoprire tutti i dettagli sul futuro di Samsung e della sua linea smartphone Galaxy. Nel frattempo vi segnaliamo che il design del Samsung Galaxy S21 è stato rivelato da un render.