Multiplayer Risponde oggi alle 16.00, datevi da fare con le domande!

Come il panpepato innaffiato di birra dopo tre fette di panettone, oggi si ripropone il Multiplayer Risponde, che tenta di farvi digerire i vari cenoni con una nuova puntata in onda live sul nostro canale Twitch alle 16:00. Vincenzo Lettera tenterà di rispondere alle vostre domande. Non ci riuscirà, ma si sforzerà tantissimo.

Cosa chiedergli? Effettivamente negli ultimi giorni non è successo un granché a livello videoludico. Magari potete sfruttare l'occasione per fare un riepilogo del 2020, oppure chiedergli qualche previsione per l'anno appena entrato. Ad esempio domandategli dei giochi di Bethesda in arrivo, o di quando uscirà Elden Ring, o di come si vede da qui alla fine dell'anno. Insomma, impegnandovi qualcosa lo troverete per forza. Naturalmente avete anche la possibilità di andare off topic o di porre questioni senza senso: l'importante è che non abbiate timore di scrivere le vostre domande qui nei commenti.

