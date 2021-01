PlayStation Plus, gennaio 2021: Shadow of the Tomb Raider, Greedfall e Maneater

Il primo aggiornamento del 2021 di PlayStation Plus vede l'arrivo di tre nuovi giochi: Shadow of the Tomb Raider, Greedfall e la versione PS5 di Maneater.

PlayStation Plus si aggiorna a gennaio 2021 con tre nuovi giochi, mantenendo anche in occasione dell'inizio dell'anno un'impostazione cross-gen che farà piacere ai possessori di entrambe le console Sony. I titoli in questione sono Shadow of the Tomb Raider, l'ultimo episodio della trilogia dedicata alla nuova Lara Croft; Greedfall, l'ottimo action RPG targato Spiders; e infine Maneater, quest'ultimo disponibile per il download nella versione PS5. La selezione di gennaio ha convinto i lettori di Multiplayer.it? Decisamente sì, stando al nostro tradizionale sondaggio, che ha visto la maggior parte degli utenti dichiararsi molto soddisfatti o abbastanza soddisfatti.

Shadow of the Tomb Raider Capitolo conclusivo della trilogia dedicata alla nuova Lara Croft, Shadow of the Tomb Raider vede la giovane ma intrepida esploratrice affrontare per la prima volta le conseguenze delle sue azioni e rendersi conto di non essere infallibile come credeva. Dopo essersi impossessata di un misterioso manufatto, Lara scopre infatti che lo stesso ha innescato una serie di eventi destinati a distruggere il mondo. Braccata anche stavolta dai mercenari al soldo della Trinità, che si è impossessata dell'oggetto in questione, la protagonista del gioco dovrà trovare nuovi modi per affrontare i suoi nemici, sviluppando le proprie abilità per le azioni stealth e dando vita durante la campagna a sequenze davvero memorabili nella loro incredibile spettacolarità.

Greedfall Ambientato su di un'isola misteriosa che avremo il compito di colonizzare, Greedfall è un affascinante action RPG i cui eventi si svolgono durante un diciottesimo secolo alternativo, con svariate contaminazioni fantasy e oscure piaghe che dovremo cercare di contrastare di missione in missione, interagendo con una popolazione protetta da creature sovrannaturali. Supportati da una narrazione solida e sfaccettata, ci troveremo a scoprire i segreti che circondano lo scenario mentre affrontiamo i nostri avversari nell'ambito di un sistema di combattimento che non brilla per immediatezza ma riesce a introdurre elementi interessanti come la pausa tattica, con cui pianificare al volo le manovre d'attacco al fine di massimizzarne l'efficacia.

Maneater Avete mai sognato di controllare uno squalo mangiatore di uomini? È proprio questa l'idea di partenza di Maneater, l'ultimo action RPG di Tripwire, in cui ci troveremo al comando di un pescecane intento a crescere in un ambiente fortemente ostile, evitando predatori e nutrendosi di qualsiasi piccola creatura al fine di aumentare la propria massa muscolare e sbloccare una serie di abilità speciali. Un percorso che ci porterà a diventare un grosso squalo bianco, temuto dagli esseri umani e determinato a vendicarsi del cacciatore che ha ucciso sua madre anni prima. Il tutto nell'ambito di una campagna che sa dare soddisfazioni ma che al contempo soffre un po' troppo della ripetitività dell'azione e di alcune magagne tecniche.